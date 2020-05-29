راندا البحيري: "مش قادره اتحمل الاهانه دي علي ولاد بلدي المغتربين"

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عبرت الفنانة راندا البحيري، عن غضبها الشديد من إهانتة فتاة الكويت تدعى ريم الشمري للعمالة المصري في الكويت، من خلال نشر مقطع فيديو لهذه الفتاة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت راندا، على مقطع الفيديو قائلة: "يا نهار إسود والله ما مصدقه نفسي عيب والله".



وأضافت: "تاني حاجه انا عايزه حقي انا بلدي اتشتمت مصر اتشتمت والمصريين اتشتتموا دو اتهانوا يا كوايته يالي بنحبكم.. اواحده من الناس اصلا بعتبر ان كل بلاد الدنيا بلادي ربنا خلقني في مصر في القاهره لسبب لحكمه ما".



وتابعت: "انا بشوف ان كل العالم ده بتاعي ومؤمنه بالإنسانية. واننا كلنا بشر وممكن جدا أتصدق وازكي واعمل خير مع واحد مش من حنسي ولا من لوني ولا من عرقي او او طالما غلبان وفقير. وعمري ما ركزت مين مصري ومين ايه ولا عمري اصلا سالت حد عن جنسيته".





وأختتمت:"كتر اوي الموضوع ده. اهانتنا كل يوم ده شي مينفعش السكوت عنه. ولو سمحتم لو مش عايزين العماله اللي عندكم يا معالي وزيره الهجره المحترمه نبيله مكرم الناس اللي شغاله في الكويت لعلهم يقدروا يشتغلوا من غيرنا يا إما بعد إذنكم إعتذار وقرار صارم لهذه السيده بالسجن بعد إذنكم انا مش قادره اتحمل الاهانه دي علي ولاد بلدي المغتربين".



