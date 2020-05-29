جماهير ليفربول تتلقي ضربة موجعة بشأن التتويج بلقب البريميرليج

تلقت جماهير نادي ليفربول ضربة قوية بعدما أكدت القوات الأمنية المكلفة بتأمين مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المباراة التي قد تحسم لقب تتويج الريدز بلقب البريميرليج ستُلعب على ملعب محايد





ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد ستقام في أغسطس، وأنه جرى أيضا تحديد مواعيد مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي.





وأوضح الاتحاد أن مباريات دور الثمانية ستقام يومي 27 و28 يونيو، في حين تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 11 و12 يوليو، وذلك ضمن جدول معدل إثر تأجيل المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال مارك روبرتس نائب رئيس الشرطة إن نحو ست مباريات قد يجرى نقلها بناء على طلب قوات الشرطة، لتفادي احتشاد مجموعات كبيرة من المشجعين.





ومن بين المباريات الست المعنية، تأتي ثلاث مباريات لليفربول، من بينها مباراته أمام مانشستر سيتي وكذلك مباراة الديربي أمام جاره إيفرتون.





كذلك يندرج ضمن المباريات الست، مباراتا نيوكاسل أمام ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك في ظل حالة الجدل التي أثيرت حول العرض المقدم من صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل.





وقال روبرتس إنه جرى التوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تحقق التوازن بين توفير متطلبات كرة القدم وتقليل العبء على الشرطة.





وأضاف :"أما المباريات الأخرى المتبقية فستقام على الملاعب المحددة لها، بينما يقام عدد قليل من المباريات على ملاعب محايدة ولم يحسم الاتفاق بشأنها حتى الآن، بخلاف ما ذكرته بعض التقارير."





واقترب ليفربول بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يتفوق في الصدارة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، وبات بحاجة إلى انتصارين فقط لحسم التتويج.





كذلك قد يحسم تتويج ليفربول، في حالة خسارة مانشستر سيتي وفوز ليفربول في أول جولة بعد استئناف المنافسات.





وأعلن الاتحاد في وقت سابق اليوم عن مواعيد المباريات المتبقية في بطولة الكأس، وذلك عقب الإعلان أمس الخميس عن استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من 17 يونيو المقبل.





ولم يعلن الاتحاد عن الملاعب أو توقيت المباريات، لكن مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد، قال إن المواعيد"تعتمد على تطبيق كل معايير السلامة."





ومن المفترض أن يواصل مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الكأس بلقاء نيوكاسل، بينما تشهد المواجهات الأخرى بدور الثمانية لقاء تشيلسي مع ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد مع أرسنال ومانشستر يونايتد مع نورويتش سيتي.





وجرى سحب قرعة هذه المواجهات في التاسع من مارس الماضي، قبل توقف جميع منافسات كرة القدم بسبب أزمة وباء كورونا.





وقال بولينجهام :"صحة وسلامة اللاعبين والعاملين والمشجعين على رأس أولوياتنا."





وأضاف :"شكلت هذه البطولة جزءا أساسيا في كرة القدم الإنجليزية لنحو 150 عاما، ونود التقدم بالشكر لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته على الدعم الذي قدموه لإعادة جدولة المباريات المتبقية، في هذه المرحلة غير المسبوقة."



