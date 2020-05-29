"ابن الوز عوام".. أربع نجوم شباب أثبتوا هذا المثل في رمضان 2020

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لفت أبناء الفنانين أنظار الجمهور والنقاد هذا الموسم الرمضانى 2020، واستطاعوا أن يثبتوا مقولة "ابن الوز عوام"، بأدائهم الرائع المميز، الذى تنبأ لهم عن مولد فنان كبير في المستقبل، نشأ وتربى في أسرة فنية.





ويرصد "الفجر الفني" أربع نجوم شابة تألقت هذا الموسم الرمضانى:





تيام مصطفى قمر



تيام هو نجل المطرب مصطفى قمر، ويعد من أكثر أبناء جيله حظاً كونه يخوض تجربة التمثيل لأول مرة أمام الفنانة المتميزة يسرا، التي نافست في ماراثون رمضان الدرامي بمسلسل "خيانة عهد"، الذى حقق نجاحاً كبيراً هذا العام.





وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سيدة تدعى "عهد" تواجه مشاكل كثيرة بسبب إدمان ابنها وخيانة أقرب الناس لها.





مسلسل "خيانة عهد"



بطولة: يسرا"عهد" ، حلا شيحة"فرح" ، عبير صبري"نادية" ، جومانا مراد"شيرين" ، بيومي فؤاد"منعم" ، خالد سرحان"مروان"، سلوى عثمان"آمال" ، هنادى مهنى"سارة" وخالد أنور" هشام" ، وتيام مصطفى قمر "على"، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



محمود عمرو ياسين



حفيد الفنان الكبير محمود ياسين ونجل المؤلف عمرو محمود ياسين، فهو من عائلة فنية كبيرة.





شارك هذا الموسم مسلسل "الفتوة"، وقدم دور شاب حالم يبحث عن الحب في زمن لا يعترف إلا بالقوة، وأن يجذب الأنظار إليه بأدائه المتزن، وبرزت موهبته بالتحديد في المشاهد التي تجمعه بالفنان رياض الخولي، الذي يجسد في العمل دور والده، ويستخدم القوة في إرهاب الناس.





تدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.





مسلسل "الفتوة"



من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.





ليلى أحمد زاهر





ابنة الفنان أحمد زاهر، التى استطاعت أن تخطف الأنظار إليها منذ ظهورها في الطفولة، وشاركت هذا الموسم بمسلسل"الفتوة"، لتثبت للجميع موهبته، فقد كانت معظم مشاهدها مع الفنان ياسر جلال، وتميز أدائها بالاتزان والثقة بالنفس، وأشاد الجميع بدورها.







تدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.





هشام شرف



نجل الفنان الراحل محمد شرف، الذى تميز بحسه الكوميدى، وشارك هذا الموسم الرمضانى في عملين، الأول بعنوان "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني، والآخر "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، وأثبت للجميع فعلا مقولة" اللى خلف مماتش".