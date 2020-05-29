Advertisements

"ابن الوز عوام".. أربع نجوم شباب أثبتوا هذا المثل في رمضان 2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


لفت أبناء الفنانين أنظار الجمهور والنقاد هذا الموسم الرمضانى 2020، واستطاعوا أن يثبتوا مقولة "ابن الوز عوام"، بأدائهم الرائع المميز، الذى تنبأ لهم عن مولد فنان كبير في المستقبل، نشأ وتربى في أسرة فنية.


ويرصد "الفجر الفني" أربع نجوم شابة تألقت هذا الموسم الرمضانى:


تيام مصطفى قمر

تيام هو نجل المطرب مصطفى قمر، ويعد من أكثر أبناء جيله حظاً كونه يخوض تجربة التمثيل لأول مرة أمام الفنانة المتميزة يسرا، التي نافست في ماراثون رمضان الدرامي بمسلسل "خيانة عهد"، الذى حقق نجاحاً كبيراً هذا العام.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سيدة تدعى "عهد" تواجه مشاكل كثيرة بسبب إدمان ابنها وخيانة أقرب الناس لها.


مسلسل "خيانة عهد"

بطولة: يسرا"عهد" ، حلا شيحة"فرح" ، عبير صبري"نادية" ، جومانا مراد"شيرين" ، بيومي فؤاد"منعم" ، خالد سرحان"مروان"، سلوى عثمان"آمال" ، هنادى مهنى"سارة" وخالد أنور" هشام" ، وتيام مصطفى قمر "على"، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمود عمرو ياسين

حفيد الفنان الكبير محمود ياسين ونجل المؤلف عمرو محمود ياسين، فهو من عائلة فنية كبيرة.


شارك هذا الموسم مسلسل "الفتوة"، وقدم دور شاب حالم يبحث عن الحب في زمن لا يعترف إلا بالقوة، وأن يجذب الأنظار إليه بأدائه المتزن، وبرزت موهبته بالتحديد في المشاهد التي تجمعه بالفنان رياض الخولي، الذي يجسد في العمل دور والده، ويستخدم القوة في إرهاب الناس.


تدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.


مسلسل "الفتوة"

من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.


ليلى أحمد زاهر


ابنة الفنان أحمد زاهر، التى استطاعت أن تخطف الأنظار إليها منذ ظهورها في الطفولة، وشاركت هذا الموسم بمسلسل"الفتوة"، لتثبت للجميع موهبته، فقد كانت معظم مشاهدها مع الفنان ياسر جلال، وتميز أدائها بالاتزان والثقة بالنفس، وأشاد الجميع بدورها.



تدور أحداث المسلسل في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.


هشام شرف

نجل الفنان الراحل محمد شرف، الذى تميز بحسه الكوميدى، وشارك هذا الموسم الرمضانى في عملين، الأول بعنوان "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني، والآخر "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، وأثبت للجميع فعلا مقولة" اللى خلف مماتش".

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير