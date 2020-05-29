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رد ناري من الأهلي على الزمالك بشأن نادي القرن

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

صرح المستشار "حلمي عبد الرازق" المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي الأهلي سيجهز رداً قوياً حول ما يثار حالياً، حول لقب نادي القرن الأفريقي.


وقال عبد الرازق في تصريحات إعلامية: "الإتحاد الأفريقي منح الأهلي لقب نادي القرن، وبالتالي فالأهلي هو نادي القرن بشكل رسمي".


وأضاف: "تم حسم الأمر منذ 20 عاماً، والأهلي ليس طرفاً فيما يدعيه الزمالك حالياً".


وتابع: "قام الأهلي بتسجيل لقب نادي القرن الأفريقي كعلامة تجارية وملكية فكرية خاصة بالنادي".


وحول لافتة الزمالك، استطرد: "الأمر مرفوض تماماً من إدارة الزمالك، والأهلي سيرد في الوقت المناسب للحفاظ على كافة حقوقه".


وأتم: "القضية سقطت بالتقادم بعد عامين من صدور قرار أحقية الأهلي باللقب، وبالتالي لن يتمكن الزمالك من التقدم بشكوى في المحكمة الرياضية".


وأثار مسؤلو الزمالك الجدل منذ عدة أيام بتعليق لافتة مكتوب عليها "الزمالك نادي القرن" ونشر عليها شعار الإتحاد الأفريقي، الذي بدوره بعث خطاباً أجبر الزمالك على إزالتها.

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