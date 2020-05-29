كلوب يحدد بديل ساديو ماني





كشفت وسائل إعلام عالمية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يخشى رحيل نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل إهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم السنغالي.





وأكدت شبكة TodoFichajes العالمية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتصل شخصياً بآداما تراوري نجم وولفرهامبتون من أجل مناقشة إمكانية إنضمامه إلى الحمر.





وأفادت الشبكة العالمية بأن المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يرغب كلوب في التعاقد مع تراوري تحسبًا للرحيل المحتمل للنجم السنغالي.





وأوضحت الشبكة العالمية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الإسباني آداما تراروي البالغ من العمر 24 عامًا في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



