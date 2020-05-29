بعد 40 عامًا من عرضها.. نعيم عيسى يكشف كيفية ترشيحه لدوره في المسرحية (فيديو)

قال الفنان نعيم عيسى، إنه يحرص دائما على مشاهدة مسرحية "ريا وسكينة" التي شارك بالتمثيل بها في الثمانينات، في الأوقات التي تعرض فيها، وفي بعض الأحيان يتلقى اتصالات من الأقارب والأصدقاء ليخبروه بأن المسرحية تعرض كي يشاهدها.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المنتج الراحل سمير خفاجي، مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، هو من رشحه للمشاركة في المسرحية، وحينما التقى بالمخرج حسين كمال أعجب به الأخير بسبب أدائه في البروفات.

وأوضح عيسى، أن البروفات الخاصة بالمسرحية، أخذت وقتا أطول من المعتاد، لأنها كانت التجربة المسرحية الأولى لشادية، لذلك كانت هناك رغبة من صناع المسرحية في منحها الثقة.







