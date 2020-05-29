Advertisements

بعد 40 عامًا من عرضها.. نعيم عيسى يكشف كيفية ترشيحه لدوره في المسرحية (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر

قال الفنان نعيم عيسى، إنه يحرص دائما على مشاهدة مسرحية "ريا وسكينة" التي شارك بالتمثيل بها في الثمانينات، في الأوقات التي تعرض فيها، وفي بعض الأحيان يتلقى اتصالات من الأقارب والأصدقاء ليخبروه بأن المسرحية تعرض كي يشاهدها.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المنتج الراحل سمير خفاجي، مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، هو من رشحه للمشاركة في المسرحية، وحينما التقى بالمخرج حسين كمال أعجب به الأخير بسبب أدائه في البروفات.

وأوضح عيسى، أن البروفات الخاصة بالمسرحية، أخذت وقتا أطول من المعتاد، لأنها كانت التجربة المسرحية الأولى لشادية، لذلك كانت هناك رغبة من صناع المسرحية في منحها الثقة.



أخبار تهمك

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

10 مواعيد وضعتها الحكومة في خطة التعايش مع كورونا.. تعرف عليها

منذ ساعة و 25 دقيقة

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعة

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 10 ساعة

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير