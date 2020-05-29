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يسرا تكشف سر النجاح الكبير لمشهد دفن ابنها في "خيانة عهد"

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر


كشفت الفنانة يسرا سر النجاح الكبير الذي حققه مشهد دفن ابنهها في مسسل "خيانة عهد" الذي أذيع في السباق الرمضاني 2020.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc، إنها تأثرت بالفعل في المشهد لأنها تذكرت وفاة والدتها وكأنها تبكي والدتها حقيقة لا تمثيل.

واضافت النجمة يسرا: "أنا خارجة من وفاة والدتي وجعي عليها مبيروحش".

وأكدت طول تصوير المشهد أنا مش شايفة غير أمي.. وهي بتموت أنا كنت بترعش اكتر من اللي عملته في المشهد مليون مرة.



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