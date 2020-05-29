عاجل.. وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

أعلن الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفاة الدكتور عبدالعزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وقال "ممدوح"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وانثلم في جدار العلم ثلمة.. والدنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، في ذمة الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون".



