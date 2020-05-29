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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:14 ص
طقس
طقس
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 29 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة. 
- طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمي 25 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 13 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة

وكانت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد والموافق 31 مايو، وحتى الثلاثاء 2 يونيو، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد 31 مايو:

يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى.
يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مائية صباحا وذلك على الوجه البحري.

يسود طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية..
بينما يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.

طقس الاثنين 1 يونيو

يسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى.

يسود طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك على الوجه البحري.

يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق بشمال الصعيد.

طقس الثلاثاء 2 يونيو:

يسود طقس حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى.

يسود طقس حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وذلك على الوجه البحري.

يسود طقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

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