مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 29 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات الهيئة كالتالي.





طقس الجمعة نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 27





درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 28





درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27





درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 25





درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26





درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 23





درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 24





درجات الحرارة في سيوة الصغرى 17 والعظمى 28





درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24





درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 24





درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29





درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 30





درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 29





درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 26





درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 26





درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31





درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 والعظمى 29





درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 31





درجات الحرارة في طابا الصغرى 17 والعظمى 29





درجات الحرارة في كاترين الصغرى 13 والعظمى 26





درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 30





درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32





درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 32





درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32





درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31





درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 31





درجات الحرارة في المنيا الصغرى 18 والعظمى 32





درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33





درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 20 والعظمى 34





درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 36





درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36





درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 37





درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 37





درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 22 والعظمى 34





درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33





درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 24 والعظمى 32





درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 32



