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يوفر المتابعة اليومية للمرضى.. 10 معلومات مهمة عن تطبيق "صحة مصر"

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:45 ص
صحة مصر
صحة مصر
زينب وهبه
أثناء اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الخميس مع عدد من الوزراء لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا وبحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت الأخيرة، تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" إضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية إليه، كما أضيف إليه طريقة الوصول إلى أقرب مستشفى من المقر الذي يتواجد فيه المواطن وأضيف إلى التطبيق أيضًا تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي وأيضًا تم إضافة آلية الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض. 
 
وتستعرض بوابة "الفجر" في 10 نقاط أبرز المعلومات عن تطبيق " صحة مصر": 
1- يشتمل تطبيق "صحة مصر" على كل المعلومات الموثقة رسميًا حول كيف تتعامل مع "كوفيد 19"، وكيف يتم تطبيق العزل المنزلي؟ وكيف تقي نفسك وتحافظ على نفسك وأسرتك، وكيف تتبع كل التعليمات إذا صادفت شخصًا مخالطًا لحالة إيجابية بالفيروس، وتقديم التوعية الشاملة الخاصة بكوفيد 19 كما يقدم نصائح حول كيفية تعقيم البيت وتطهيره باستمرار. 
 
2- يمكن تحميل تطبيق "صحة مصر" على كل الهواتف الذكية. 
 
3- تم اعتماد جميع كل معلومات التطبيق من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وبشكل دائم يتم تحديث معلومات التطبيق حيث تكون المعلومات موثقة وبذلك يتمكن تطبيق " صحة مصر" وهي من أهم وظائفه مكافحة البلاك ماركت أو السوق السوداء للأخبار الكاذبة والتي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
4- ويوجد في قسم المقالات على التطبيق أخبار تشتمل على البيان الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأخبار كوفيد 19 حول العالم. 
 
5- يسمح التطبيق بإمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد بهدف متابعة الأعراض للأشخاص المشتبه في إصابتهم بكورونا وإخبارهم بكيفية التصرف حسب حالتهم. 
 
6- يحتوي التطبيق على خاصية التنبيهات الصوتية التي يتوافر بها تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين بهدف تذكير المستخدم للتطبيق بالإرشادات التوعوية والحماية من العدوى بكوفيد 19. 
 
7- من خلال التطبيق يمكن للمستخدم التواصل مع وزارة الصحة والسكان عن طريق تطبيق المراسلة " الواتس آب". 

8- يضم التطبيق 50 سؤالا وإجابة بشأن الفيروس وطرق انتقاله. 
 
9- من الضروري للمستخدم الدخول على الإنترنت لكي يقوم بتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات التي يتم تحديثها بصفة مستمرة. 
 
10- من أحد أهم وظائف تطبيق "صحة مصر" بث رسائل تنبيه للمستخدمين عندما يتواجدوا أو يقتربوا من أحد الأماكن التي توجد بها إصابات بكورونا في إطار الوقاية وتجنب العدوى. 

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