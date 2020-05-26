سعد الصغير يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل تتر - اليوم الثلاثاء 26 مايو





حصد المطرب سعد الصغير، نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل تتر في مسلسل "ولاد إمبابة" اليوم الثلاثاء 26 مايو.وحصد سعد الصغير، على 19870 صوت، بنسبة 27.22%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.يذكر أن مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف.