نجوم الفن يدعمون رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس "كورونا"













سيطرت حالة من الحزن داخل الوسط الفني، بعد إعلان خبر إصابة النجمة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعيلية.وحرص العديد من النجوم الفن، على تقديم الدعم للفنانة رجاء الجداوي، في ظل المحنة الصعبة التي تمر بها بسبب فيروس كورونا، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.ويرصد "الفجر الفني" دعم الفنانين لرجاء الجداويبدرية طلبةونشرت بدرية طلبة صورة لها مع رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة: "‏حتقوميلنا بالسلامه باذن الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتنا ".أحمد حاتمونشر ايضا الفنان أحمد حاتم صورة له مع رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا: "الف سلامه عليكي يا حبيبتي"ماجد المصريكما علق الفنان ماجد المصري، على إصابة رجاء الجداوي، قائلاً: "يا رب تقومي بالسلامه انتي وكل مريض يارب .. برجاء الدعاء للجميلة ( رجاء الجداوي ) والدعاء لكل مريض بالشفاء ان شاء الله".يسراونشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمى على تطبيق التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لها برفقة الفنانة رجاء الجداوي، معلقة عليها: "بسم الله الشافي المعافي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة بدعيلك وبطلب من كل الناس يدعوا لحبيبتى وعشرة عمرى ربنا يخليكى لينا بنحبك أوى".نبيل الحلفاويبينما قال نبيل الحلفاوي" ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء.. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".