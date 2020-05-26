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دينا الشربيني تحصد نسبة تصويت مرتفعة باستفتاء "الفجر الفني" اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حصدت الفنانة دينا الشربيني، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "لعبة النسيان" اليوم الثلاثاء 26 مايو.

وحصد دينا الشربيني، على صوت 22384 بنسبة 24.49 %، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ومن بطولة دينا الشربينى، أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، على قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

وتدور أحداث مسلسل "لعبة النسيان" حول رقية، والتى تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها

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