رولا حمادة تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة اليوم الثلاثاء 26 مايو

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تصدرت الفنانة رولا حماده، استفتاء "الفجر الفني"، وحصدت على أعلى نسبة تصويت كأفضل ممثلة عن مسلسل "بردانة أنا" اليوم الثلاثاء 26 مايو.



وحصد رولا حمادة على صوت 23128 بنسبة 25.3 %، بفارق 744 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن مسلسل "بردانة أنا" من بطولة كارين رز قالله، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار بديع ابو شقرا، وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.

