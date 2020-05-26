وسام حنا يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل اليوم الثلاثاء 26 مايو

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تصدر الفنان وسام حنا، استفتاء "الفجر الفني"، وحصد على اعلى نسبة تصويت كأفضل ممثل عن مسلسل "بردانة أنا" اليوم الثلاثاء 26 مايو.



وحصد وسام حنا على صوت 83654 بنسبة 37.9%، بفارق 2،425 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن مسلسل "بردانة أنا" من بطولة كارين رز قالله، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار بديع ابو شقرا، وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.

