أنطوي يفكر في الرحيل عن بيراميدز لهذا السبب!

أشارت تقارير صحفية عن نية المهاجم الغاني جون انطوي مهاجم نادي بيراميدز ،في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق .





وأوضح موقع "غانا ويب":" أن جون انطوي يفكر بجدية في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ،خاصة في ظل ابتعاده عن خطط الكرواتي انتي تشاتشيتش ".









واضاف:" اللاعب وجهته الأولي ستكون الرحيل عن النادي لصفوف أكد الأندية الخليجية ،خاصة وأن الأندية المصرية تعاني من ضائقة مالية خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط".





وواصل:" الغاني جون انطوي خرج من حسابات انتي تشاتشيتش ،واصبح الاعتماد واضحا على الثنائى محمد فاروق ودودو الجباس في مركز المهاجم الصريح ،وهو ماعجل بفكرة رحيل اللاعب عن النادي ".





واستكمل عن إمكانية انتقال اللاعب لصفوف الأهلي والزمالك :" مشيرا إلي أن الناديين يعنيان من ضائقة مالية ،وفكرة انتقال لأحد قطبي الكرة المصرية صعب للغاية ".



