مفاجاة.. عمل غنائي جديد يجمع حسن شاكوش وعمر كمال.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

أعلن الفنان عمر كمال نجم المهرجانات الشعبية مشاركته حسن شاكوش عمل غنائي جديد بأغنية تحمل اسم "شيكولاتة سايحة جوه كيك"حيث نشر عمر كوبليه من الأغنية منذ قليل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب عمر قائلا: "عمر كمال .. حسن شاكوش.. شيكولاته سايحة جوه كيك قريبًا"\والأغنية كلمات مصطفي حدوتة وتوزيع إسلام ساسو , منتج فني "أمير سامي أبو غالي



يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتي "بنت الجيران، عود البطل، شمس المجرة وغيرها من الأغاني .



ويشار إلي أن عمر كمال قد طرح مؤخرا أغنية "دامت لمين" ومن كلمات الأغنية



مهموم أنا الفرحة فين بتغيب سنين تظهر يومين، في ناس باعوني علشان فلوس وقولت عادي دامت لمين ، علي كل حال عايشك يا دنيا، الهم طال والطيبة جانية، قالولي لا متنفعناش وأنا قلبي مات مندمش ثانية.



إضافة لذلك قدم مطرب المهرجانات عمر كمال أيضا ، تتر مسلسل "الإختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠، وتحمل الأغنية اسم "مات البطل".



وجاءت أغنية "مات البطل" ل عمر كمال، من كلمات الشاعر محمد إبراهيم، وألحان وتوزيع محمود صادق، ومن إنتاج شركة سنيرجي.



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