Advertisements

لامبارد يطلب التعاقد مع نجم الدوري البرتغالي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
طلب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي التعاقد مع نجم الدوري البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ستار"، إلى أن تشلسي مهتم بضم جناح بورتو صاحب الـ 27 عاماً المكسيكي جيسوس كورونا.

وترى إدارة تشلسي ان المكسيكي خيار أرخص من سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني المقدره قيمته بحوالي 100 مليون باوند، وتعد قيمة جيسوس كورونا تقدر بـ 26 مليون باوند.

ويرغب فرانك لامبارد في ضم جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

أخبار تهمك

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلى يقترب من شراء مهاجم صن داونز (تفصيلة تنهي الصفقة رسميا)

منذ أقل من ساعتين

بطل بمعركة "البرث" يفجر مفاجأة عن استشهاد المنسي (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ 40 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة