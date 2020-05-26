لامبارد يطلب التعاقد مع نجم الدوري البرتغالي

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طلب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي التعاقد مع نجم الدوري البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ستار"، إلى أن تشلسي مهتم بضم جناح بورتو صاحب الـ 27 عاماً المكسيكي جيسوس كورونا.



وترى إدارة تشلسي ان المكسيكي خيار أرخص من سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني المقدره قيمته بحوالي 100 مليون باوند، وتعد قيمة جيسوس كورونا تقدر بـ 26 مليون باوند.



ويرغب فرانك لامبارد في ضم جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.