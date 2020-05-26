تعرف على رسالة بدرية طلبة لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

يشار إلى أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا أول أمس وسرعان ما تم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية



ويعد أخر عمل شاركت به رجاء مسلسل لعبة النسيان والذي تشارك به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء جميع ابطال العمل وعلي رأسهم دينا الشربيني , ونتيجة ذلك تم أخذ مسحة من جميع أفراد فريق العمل للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم وكانت النتيجة سلبييروس متمنين لها الشفاء العاجل





وعلقت بدرية قائلة: "هتقوملنا بالسلامة بإذن الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتنا".وانهالت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور الذي عبر عن حزنه لإصابتها بالفيروس.