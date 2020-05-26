حسني شتا يقدم هذه النصيحة لمتابعيه عبر "إنستجرام"

ور حلوة بحب الخير للغير وللنفس .



وأنهي حديثه: "الابتسامة صدقة بلاش تكونوا قاسيين حتي لو ليكم حق سامحو، تقبلوا المختلف، صفوا النوايا الدنيا هتبقي زي الفل وعيد سعيد علينا بالرغم كل الظروف والمحن اتبسطوا باللي ربنا كاتبهولنا من نعم .



يشارك شيتا بمسلسل سكر زيادة"، وهو مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها بعد تعرضهن لعملية نصب، وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة الغير تقليدية



يذكر أن شتا يشارك في مسلسل شديد الخطورة والذي سيتم عرضة خلال منصة رقمية مصرية، خلال الفترة المقبلة وهو مسلسل بطولة، أحمد العوضي، وريم مصطفى ويشارك ايضاً في بطولة “شديد الخطورة” رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على، كما شارك شتا في السباق الرمضاني بمسلسل "سكر زيادة"

شارك الفنان حسني شتا، متابعيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهر خلالها بإطلالة كاجولوعلق قائلا: "نرجع تاني لشكلنا الأساسي مش شرط اللي بيهزر أو بيحاول أن تكون الأجواء حواليه".ووجه نصيحة لمتابعيه قائلا: "خلي طاقتكم إيجابية وأبعدوا عن الكلام السلبي والمحبط، إحنا في ظروف محتاجين لكل شيء إيجابي ندعم بيه روحنا.. ربنا يرفع البلاء عن الأرض والحياة ترجع طبيعية حبوا بعض ومتأخروش أي حاجة حلوة ممكن تعمل أي حد، الحياة أحلي بكثير من غير شر