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الأهلى يقترب من شراء مهاجم صن داونز (تفصيلة تنهي الصفقة رسميا)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:22 ص
صن داونز
صن داونز
علي خلاف




يبحث مسئولوا النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.


تعاقد الأهلي مع مهاجم صن داونز

من جانبه رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة  الاستسلام فى صفقة شراء الأوروجويانى سيرينو مهاجم صن داونز.

ويصر المدرب السويسري على أن اللاعب يعد أفضل الخيارات المطروحة أمامه لتدعيم خط الهجوم، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء وجدوا صعوبة بالغة فى المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب.

الجدير بالذكر أن هناك أندية سعودية وأروبية تنافس الأهلى على ضم الأوروجويانى مهاجم صن داونز، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وشدد وكيل أعمال اللاعب على أن المقابل المادى سيكون هو الفيصل فى إمكانية رحيل اللاعب عن صن داونز.

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