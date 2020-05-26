تفاصيل اقتحام مستشفى بالشرقية للحصول على جثمان سيدة متوفاة (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل اقتحام أسرة سيدة للمستشفى للحصول على جثمانها بعد وفاتها بكورونا.





وقال "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى": "سيدة عمرها 71 عامًا توفيت بفيروس كورونا، وذهب أهلها إلى المستشفى وأخذوا الجثمان في سيارة لدفنها، ولكن المستشفى استردت الجثمان وتم دفنها وفقًا لإجراءات وزارة الصحة".





وتابع: "أهلها تفهموا وتراجعوا على طول وتم تدارك الموقف، رغم أن ما تم غير مبرر وفي منتهى الخطورة"، مؤكدًا أن وعي المواطنين في الأسواق أكبر مشكلة تواجهنا في محافظة الشرقية، وفي مصر بالكامل.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.