باريس سان جيرمان يبدأ التحرك لضم نجم الدوري الإنجليزي









يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يريد ضم الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال في الصيف القادم.





وكشفت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات في الفترة الماضية مع نادي أرسنال لضم أوباميانج.





كما أشارت التقارير إلى أن صفقة أوباميانج قد تكلف النادي الباريسي حوالي 34 مليون جنية إسترليني.





ويوجد العديد من الأندية التي تريد ضم أوباميانج في الصيف القادم أبرزها نادي برشلونة الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي.





وينتهي عقد بير إيمريك أوباميانج مع نادي أرسنال بشكل رسمي بنهاية عام 2021 القادم.



