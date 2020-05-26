تفاصيل وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا بالشرقية (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تفاصيل وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا، موضحا أن الحالة الأولى دخلت يوم الأربعاء، ولكن العينة لم تظهر، وعند سحب عينة أخرى توفيت الحالة فجر الخميس.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أنه بعدها مباشرة دخل الأخ الثاني المستشفى وتوفى، وبعدها بيوم توفى الشقيق الثالث.





وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم تحويل الحالات بعد تدهور حالتهم الصحية، ما أدى إلى وفاتهم، مؤكدًا أن المستشفى أخذت إجراءات سليمة في التعامل مع الأشقاء الثلاثة، وتم فتح تحقيقًا في الواقعة.





وتابع أنه تم الغسل والتكفين وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، مؤكدًا أنه لم يتدخل أي نائب ويتوسط لخروج أول حالة لقضاء العيد في منزله كما أشيع، معلقًا: "كلام غير حقيقي".





واستكمل محافظ الشرقية: "نحتاج إلى زيادة الوعي، وأخذ أعراض فيروس كورونا على محمل الجد"، لافتًا إلى أن فقدان حاسة الشم من العلامات المهمة للإصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.