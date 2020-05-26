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أحد أبطال "البرث" يكشف آخر كلمات للمنسي قبل استشهاده (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
أبطال كمين البرث
أبطال كمين البرث
أمنية فوزي
روى البطل أحمد عزت حسنين، أحد الأبطال المشاركين في ملحمة البرث، بقيادة البطل الشهيد أحمد المنسي، لحظات الحسم في معركة "البرث"، موضحًا أنه تلقى طلقة في وجهه أثناء ملحمة البرث وكان يتعامل وقتها مع التكفيرين ويضربهم بثبات مع المجند علي علي.

وأضاف "حسنين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "سمعت النقيب محمد صلاح وهو يتحدث في الجهاز قائلا اضرب النقطة يا فندم، وذلك لكي لا يتمكن التكفيريين من أي فرد في الكمين فمبدأ أن فرد الصاعقة بألف فرد"، لافتًا إلى أن غرفة المقدم تهدمت تماما، وتم إلقاء قنبلة انفجرت بينه وبين المجند "علي"، وأنه زحف إلى "علي" الذي قال له: "متطلعش كلب منهم".

واستكمل: "علي تلقى كم كبير من الطلقات"، مضيفا: "دخلت الحمام ووجد المصابين خالد وتايسون والنقيب شبراوي وباقي الزملاء المصابين والشهداء ولم يرد سوى أباظة وزحفت حتى المطبخ ووجدت الشهيد محمد صلاح والشهيد هرم والضابط عبد العزيز".

وأشار إلى أن ما قاله الشهيد القائد المنسي لهم قبل استشهاده هو: "اثبتوا يا أبطال"، متابعًا: "وعند صعودي طلب مني النزول وضربت أحد التكفيريين بـ25 طلقة وكان معه آخر بكاميرا ألقاها على الأرض وهرب والضابط سباعي كان مصاب بجواري ولكن بدون ذخيرة وأحضرت قنبلتين واحدة لي وواحدة للضابط سباعي وتحدثنا بالإشارة متفقين على عدم السماح لأي فرد بالصعود".

هذا، وتظل ملحمة "البرث" للشهيد أحمد منسي ورفاقه، أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتي استشهد فيها الشهيد أحمد صابر منسي، ورفاقه، وهم يدافعون عن كمين البرث "قصر راشد" بمدينة رفح، وحيث تقع منطقة البرث جنوب مدينة رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين رفح والشيخ زويد، ولذلك يعتبر موقعها ذات أهمية من الناحيتين اللوجستية والأمنية، لما تتميز به من تمركز في وسط كافة التحركات بالمدينتين، وكانت معركة البرث هي بداية لمرحلة أخرى من المواجهات مع العناصر الإرهابية، استطاعت فيها القوات المسلحة والشرطة المدنية، والمواطنين الشرفاء من أهالي سيناء، القضاء على عدد كبير من العناصر والبؤر الإرهابية.

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