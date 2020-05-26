الصحة: أجرينا 19578 تحليلًا للأطقم الطبية في مستشفيات العزل (فيديو)

قال الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمي الخدمات الطبية بوزرة الصحة، إن ما يقارب الـ46 ألف فرد من الطواقم الطبية متواجدين في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، معلقًا: "الـ46 ألف دول مركزين في شغلهم فقط، ولا يشغلهم كل ما يثار".





وأضاف "نصر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أنهم أجروا حوالي 19578 تحليلًا للأطقم الطبية المتواجدة في مستشفيات العزل حتى الآن، وأجروا أكثر من 8 آلاف تحليل للأطقم الطبية التي كانت متواجدة بمستشفيات الحميات والعزل وظهرت عليهم أعراض.





وتابع مدير وحدة مقدمي الخدمات الطبية بوزرة الصحة، أنهم أطلقوا خدمة الدعم النفسي للعاملين بمستشفيات العزل خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك حوالي 291 إصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية حتى الآن.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.





وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.