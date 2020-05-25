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تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:36 م
قناة الاهلي
قناة الاهلي
عمرو مصطفى
فجر تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق مفاجأة قوية عن قناة الأهلي الفضائية وأحد العاملين بها والذي سبق له العمل في قناة الجزيرة القطرية.

وقال تامرعبد الحميد، عبر برنامجه " كلمة حق" ، على يوتيوب :" منذ شهر تم تعيين باسم عزمي الذي كان يعمل مع الإعلامي يسري فودة في قناة الجزيرة القطرية ، في قناة الأهلي وبات مسؤلاً عن المحتوي الذي يبث عبر قناة القلعة الحمراء وهو أمر يثير الجدل واللغط حول صاحب قرار تعيينه ولماذا لم يتجنب النادي هذه الواقعة".

وأضاف :" ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار باسم عزمي لقناة الأهلي وهل نضمن عدم اثارة الفتن بين جماهير القطبين في الفترة القادمة حتى لا تتكرر مشاهد مؤسفة حدثت من قبل في الرياضة المصرية".





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