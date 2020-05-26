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الإبراشي: هناك محاولة لإشعال الفتن بين الأطقم الطبية (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:19 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
أمنية فوزي
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا، وأي شخص قصر سيحاسب، لافتا إلى أن هناك محاولة لإشعال الفتن، معلقًا: "اربطوا بين مسلسل الاختيار، وبين تكريمات الأطقم الطبية، وبين إللي حصل اليومين دول"، متابعًا: "هذه المشاهد لا تسعد أعداء الوطن، ويحاولون إشعال الفتن".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى": "نواجه جائحة، ومصر تماسكت بشكل كبير خلال أزمة كورونا ولم يحدث بها انهيار رغم انهيار العديد من الدول الأوربية، معلقًا: "الكل سقط وانهار ولكن مصر فضلت واقفة، والإرهابيين فشلوا في كل شيء وحاولوا استغلال جائحة كورونا لتمزيق المجتمع المصري".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 93 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعاف.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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