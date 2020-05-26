الإبراشي: هناك محاولة لإشعال الفتن بين الأطقم الطبية (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا، وأي شخص قصر سيحاسب، لافتا إلى أن هناك محاولة لإشعال الفتن، معلقًا: "اربطوا بين مسلسل الاختيار، وبين تكريمات الأطقم الطبية، وبين إللي حصل اليومين دول"، متابعًا: "هذه المشاهد لا تسعد أعداء الوطن، ويحاولون إشعال الفتن".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة "الأولى": "نواجه جائحة، ومصر تماسكت بشكل كبير خلال أزمة كورونا ولم يحدث بها انهيار رغم انهيار العديد من الدول الأوربية، معلقًا: "الكل سقط وانهار ولكن مصر فضلت واقفة، والإرهابيين فشلوا في كل شيء وحاولوا استغلال جائحة كورونا لتمزيق المجتمع المصري".



