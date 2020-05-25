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استمرار العمل بالموانئ الكويتية خلال عطلة عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
يستمر العمل بالمواني والجمارك الكويتية خلال أسبوع العيد مع تسهيل دخول البضائع والسلع بأنواعها سواء غذائية أو مستلزمات طبية وغيرها دون الإخلال بالتفتيش والتدقيق الجمركي والأمني

وأكد مديرا إدارة جمارك الموانئ الجنوبية هادي العجمي، ومدير إدارة الموانئ الشمالية صالح مصلح الحربي، استمرار عمل موانئ الشعيبة والشويخ باستقبال البضائع بأنواعها الواردة والصادرة على مدار 24 ساعة دون توقف وحتى في عطلة عيد الفطر المبارك.

وشدد العجمي والحربي، على التزام رجال ميناء الشويخ وبقية المنافذ الجمركية بتنفيذ تعليمات المدير العام للجمارك جمال الجلاوي، بضرورة تسهيل دخول البضائع والسلع بأنواعها سواء غذائية أو مستلزمات طبية وغيرها دون الإخلال بالتفتيش والتدقيق الجمركي والأمني.

وأكدا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لرجال الجمارك من مفتشين وموظفين وداخل محطات التخزين ورميات التفيش وكذلك تعقيم الحاويات والبضائع بحيث تصل خالية من الجراثيم أو ما شابه.

وتابعا أن استمرار العمل يشمل تسليم وتسلم البضائع بحيث تتمكن أي شركة أو أفراد الحضور إلى ميناء الشعيبة والشويخ في أي وقت لتسلم البضائع.

وأضافا مديرا إدارة الجنوبية ومدير إدارة الموانئ الشمالية في تصريح صحفي أنه ومنذ ظهور وتأثر الكويت بفيروس كورونا المستجد وفي ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية كانت الجمارك الكويتية عند مستوى الحدث فوضعت خطط عمل كان لها الأثر في عدم تأثر السوق المحلي بأي نقص في أي سلعة.

ولفت إلى أن محطة تخليص الحاويات تعمل على مدار الـ24 ساعة كما يعمل الميناء على مدار الساعة أيضاً ولا مجال للتوقف ولن يحدث بإذن الله وسط الإرادة القوية وخطط العمل الناجحة.

وأشار العجمي والحربي إلى أن هناك إجراءات دقيقة تبدأ بوصول البضائع إذ يتم تفتيش كافة الحاويات من قبل المفتش الجمركي والأجهزة المتقدمة والأشعة للكشف عن أي ممنوعات، ويجري لها عملية تعقيم للتأكد من خلوها من الفيروسات والجراثيم ثم تخضع إلى التفيش الأمني من قبل المفتشين في نقاط التفتيش التي يتم تعقيمها كل 3ساعات كذلك يوجد ممر تعقيمي في الحاويات ويتم تزويد رجال الجمارك بالكمامات والقفازات كما يتم في بعض الأحيان الاستعانة بكلاب الأثر بحيث لا تكون ثغرة لتمرير مواد ممنوعة أو محظورة.

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