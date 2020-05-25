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بهذه الكلمات.. ماجد المصري يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
عبر الفنان ماجد المصري عن حبه الشديد للفنانة القديرة رجاء الجداوي , ووجه لها رسالة بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا , حيث نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلق قائلا: يارب تقومي بالسلامة انتي وكل مريض يارب .. برجاء الدعاء للجميلة رجاء الجداوي والدعاء لكل مريض بالشفاء إن شاء الله

يشار أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا أول أمس وسرعان ما تم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية

ويعد أخر عمل شاركت به رجاء مسلسل لعبة النسيان والذي تشارك به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء جميع ابطال العمل وعلي رأسهم دينا الشربيني , ونتيجة ذلك تم أخذ مسحة من جميع أفراد فريق العمل للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم وكانت النتيجة سلبي

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