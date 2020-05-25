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تعرف على أسعار ومواصفات "بي واي دي F3" موديل 2020 في مصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 م
بي واي دي F3 موديل 2020
بي واي دي F3 موديل 2020
استقرت أسعار سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2020 عند معدلاتها في مايو الجاري، مقارنة بأسعارها خلال شهر أبريل الماضي.

وتُباع بي واي دي F3 المجمعة محليًا، وتتوفر لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 168.000 جنيه، وذلك ووفقًا للأسعار المعلنة.

كانت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، أعلنت في نوفمبر الماضي عن طرح السيارة F3 بناقل حركة أوتوماتيك خلال الربع الأول من 2020، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى تأجيل العديد من خطط الشركات والوكلاء في مصر.

واستطاعت السيارة "بي واي دي F3" بنسختها المانيوال أن تحتل المركز التاسع في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في الربع الأول من العام الجاري، ذلك بعد أن بلغ مجمل مبيعاتها وفقًا لبيانات "أميك" 976 وحدة.

تعتمد سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2020 على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتمتلك أيقونة بي واي دي في مصر مجموعة قياسية من تجهيزات السلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وقفل مركزي للأبواب وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها التحكم بالزجاج بلمسة واحدة والتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وفرش جلد وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وجنوط رياضية قياس 15 بوصة وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية وكمبيوتر رحلات، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.​

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