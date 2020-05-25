بدء حفلة حميد الشاعري ومدحت صالح وهشام عباس في ثاني أيام عيد الفطر

Advertisements

أعلنت قناة " cbc" عن ابتداء الحفل الغنائي لنجوم الغناء مدحت صالح وهشام عباس وحميد الشاعرى وذالك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت القناة معلنه عن بدء الحفل "الآن على cbc حفلة العيد مع النجوم هشام عباس وحميد الشاعري ومدحت صالح من حديقة الأزهر، مع هبة الأباصيري".



يذكر أن النجم حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح يقدمو حفلا غنائيا بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام كل سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

