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106 ملايين درهم خسائر داماك العقارية بالربع الأول

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
حقق شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي، خسائر بنحو 106 ملايين درهم، مقابل أرباح قدرها 31.1 مليون درهم بالربع الأول من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة المعلنة، اليوم الاثنين، تكبدت الشركة خسائر فصلية عائدة على المساهمين بلغت 106 ملايين درهم، مقابل أرباح قدرها 31.1 مليون درهم بالربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت قيمة إجمالي الأصول لدى الشركة إلى 23.3 مليار درهم.

 وذكرت الشركة أن قيمة الدين الاجمالي بلغ 3.5 مليار درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية إلى 4.6 مليار درهم.

واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14 مليار درهم، في نهاية 31 مارس/آذار 2020. 

وأشارت الشركة إلى أنه تم تخفيض الدين لديها بمبلغ 362 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020.

وكانت نتائج الشركة تحولت للخسائر بنهاية العام الماضي بفعل هبوط الإيرادات، ووفقاً للنتائج، فإن خسائر الشركة في نهاية عام 2019 بلغت 36.87 مليون درهم (10.04 مليون دولار) مقابل ربح بـ 1.152 مليار درهم (313.7 مليون دولار) في نهاية عام 2018.

وأشارت النتائج إلى هبوط الإيرادات بنسبة 28.3 بالمائة بالغةً 4.399 مليار درهم مقابل 6.132 مليار درهم إيراداتها في نهاية عام 2018.

وأما إجمالي أصول الشركة فقد تراجعت بنهاية العام الماضي إلى 23.82 مليار درهم مقابل 25.17 مليار درهم في نهاية العام قبل الماضي.

وذكرت الشركة أن قيمة المبيعات المحجوزة بلغت 3.1 مليار درهم، فيما قامت بتسليم 4700 وحدة سكنية خلال العام 2019.

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