حميد الشاعري يختتم فقرته في الحفل الغنائي بأغنية"جلجلي" مع هشام عباس

حرص الفنان حميد الشاعري، أن يُوجه التحيه إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية" لمساهمتهم في تسلية الجمهور بإقامة حفلات العيد برئاسة أبرز نجوم مصر.



قدم حميد، في فقرته الغنائية عدد من الأغاني أبرزهم أغنية"عودة"،و"أم الفستان الأسود"، و"على مين" ومن المقرر أن يقدم هشام عباس حاليًا باقة من أغانيه ليصعد مدحت صالح، بعد قليل على خشبة المسرح بحديقة الأزهر ويقدم باقة كبيرة من الأغاني.





اختتم الفنان حميد الشاعري، منذ قليل فقرته الغنائية بالحفل الذي يُبث عبر شاشة سي بي سي على أنغام "جلجلي" مع الفنان هشام عباس، ليبدء هو فقرته الغنائية.