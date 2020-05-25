عاجل.. السيسي يتلقي اتصالا من رئيس البرلمان العراقي للتهنئة بعيد الفطر

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً سيادته قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.





تلقى الرئيس اليوم أيضًا، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين الصديقين للاستفادة المتبادلة من أفضل الخبرات والممارسات لديهما.



