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مشروب الأوريو.. طريقة التحضير

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير مشروب الأوريو، يمكنك تحضيره لأفراد أسرتك في أيام العيد، ويمكنك تحضير  مشروب الأوريو البارد لأطفالك بهذه الطريقة البسيطة:  

مقادير مشروب الأوريو البارد
- الآيس كريم : كوب (بنكهة الفانيلا)
- حليب : كوب
- بسكويت أوريو : 8 قطع

طريقة التحضير مشروب الأوريو البارد
ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.
اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعماً.
صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت حسب الرغبة.

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