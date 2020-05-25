مشروب الأوريو.. طريقة التحضير

نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير مشروب الأوريو، يمكنك تحضيره لأفراد أسرتك في أيام العيد، ويمكنك تحضير مشروب الأوريو البارد لأطفالك بهذه الطريقة البسيطة:





مقادير مشروب الأوريو البارد

- الآيس كريم : كوب (بنكهة الفانيلا)

- حليب : كوب

- بسكويت أوريو : 8 قطع





طريقة التحضير مشروب الأوريو البارد

ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعماً.