هل تقرب مكالمة كلوب نجم لايبزيج من ليفربول ؟

أفادت تقارير صحفية ألمانية بريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قام بخطوة عملية جديدة لضمان الفوز بخدمات أحد المهاجمين البارزين في الملاعب الأوروبية في الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية نقلًا عن تقارير بريطانية أن المدير الفني الألماني قام بالاجتماع مع مواطنه الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني عبر مكالمة بتقنية الفيديو في الأسابيع القليلة الماضية.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن النجم الألماني يرغب في الرحيل عن ملعب ريد بول أرينا على الرغم من توقيعه مؤخرًا على عقد يربطه بناديه الألماني حتى صيف 2023.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه بإمكان ليفربول التعاقد مع النجم الألماني البالغ من العمر 24 عامًا عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 55 مليون يورو وذلك قبل 15 يونيو المقبل.





وكشفت الصحيفة الألمانية أن الأزمة الاقتصادية قد تدفع بليفربول للتفاوض مع لايبزيج من أجل محاولة ضم النجم الألماني الشاب بمقابل مادي أقل.





وكشفت الصحيفة الألمانية أن فيرنر كان قد أبدى رغبته في خوض تجربة خارج الدوري الألماني مشيرًا إلى إمكانية اللعب لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونوهت الصحيفة الألمانية أن فيرنر قاد لايبزيج للفوز على ماينز بخماسية نظيفة بعد أن سجل ثلاثة أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الألماني.











