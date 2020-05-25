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هل يقبل الله سبحانه وتعالى "النوافل" ممن فاتته صلاة الفروض؟.. وأمين الفتوى يُجيب!

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:01 م
دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
تلقى الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، سؤالاً يقول: "هل يقبل الله سبحانه وتعالى النوافل ممن فاتته صلاة الفروض؟".

فأجاب عبدالسميع قائلًا: "إن الله سبحانة وتعالى يقبل النوافل ممن علية قضاء صلوات فائتة؛ فلكل منهما أجر مختلف".

وأضاف أمين الفتوى من خلال فيديو بثته دار الافتاء المصرية على صفحتها الرئيسية على موقع "فيسبوك"، ينبغي على الإنسان أن مبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة.

وأوضح فضيلته أن قضاء الفروض الفائتة أولى من أداء النوافل، وإن أدي المسلم النافلة تقبل منه ويثاب عليها.

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