Advertisements

تامر حسني عن حفله أمس: عائده لدعم متضرري"كورونا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:11 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
تألق نجم الجيل تامر حسني، في حفل أول أيام العيد كما استطاع أن يجذب مئات الآلاف من المشاهدين لقناة
ON.

ويأتي حفل تامر حسني ضمن مجموعة الحفلات دعما من "المتحدة للخدمات الإعلامية" لحملة "خليك في البيت"، وتطبيقًا لقرارات الحكومة المتعلقة بالاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".


وقال تامر حسني عقب نجاح الحفل،:" إن الحفل يأتي لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب فرض حظر التجول خلال فترة أيام العيد، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لذلك قررت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم الحفل لتسلية الجمهور، الذي لا يستطيع الخروج من المنزل في هذة الفترة".


وأضاف «حسني»: "قررنا أن نذهب للجمهور في منازلهم، بدلًا من أن يأتوا إلينا، وذلك بهدف تسليتهم، إلى جانب جمع تبرعات من خلال الحفل لصالح المتضررين من فيروس كورونا، وتجهيز عدد من المستشفيات وامدادها بأجهزة التنفس الصناعي".

وتابع: "منذ بدء أزمة انتشار وباء كورونا في مصر، قررت أن يكون عائد أي عمل أشارك فيه خلال هذة الفترة للمصريين، وكانت البداية من خلال أوبريت (أنت أقوى)، الذي شاركت فيه مع عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ووجهت جميع إيراداته لمحدودي الدخل ومستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، إلى جانب إعانة ٤٠٠ أسرة، ومساعدة العمالة اليومية غير المنتظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لإعلاني (الأصل مصري) و(زد بارك)، اللذين وجهت إيراداتهما للمتضررين من الفيروس".

وشدد على أن تشهد الفترة المقبلة جمع العديد من التبرعات، وتقديم أعمال فنية توجه إيراداتها لدعم المصريين، ومساعدة الدولة في التصدي لفيروس كورونا.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 8 ساعات

جروس يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ ساعة و نصف

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفقد 3 نجوم في حال عودة الدوري المصري

منذ ساعة

أحمد موسى يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ويحذر المصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى: ضرب النظام الطبي ضمن خطة الحرب على مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أحد أبطال ملحمة البرث يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده

منذ 41 دقيقة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

04:53 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

02:08 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة