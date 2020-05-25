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مجدي كامل يوجه رسالة لرجاء الجداوي .. بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:07 م
مجدي كامل
مجدي كامل
فايقة محمد عادل
وجه الفنان مجدي كامل رسالة للفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا , حيث نشر صورة لها غبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلق : ألف سلامة عليكي يا أحلي رجاء الجداوي في الدنيا , ربنا يشفيكي ويشفي كل مريض , ربنا معاكي وترجعي لنا بألف سلامة

يشار أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا ا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية ,وانتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم وتعاني منه الدول العربية والأجنبية , كما تتاخذ الدولة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من هذا الفيروس المستجد من خلال الحجر لمنزلي .

تعد أحد أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام ويشاركها بالبطولة "دينا الشربيني ,أسماء جلال , محمود قابيل " واخرين

. وقد خالطت رجاء طاقم العمل وعلي رأسهم الفنانة دينا الشيربيني , وتم أخذ مسحة من طاقم العمل للتأكد من إصاباتهم أو عدم إصاباتهم بالفيروس والنتيجة كانت سلبي

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