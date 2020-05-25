خروج 7 حالات جديدة وتوزيع "لعب العيد" على الأطفال بـ عزل بني سويف (صور)

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حّرص الفريق الطبي بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف برئاسة الدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح مدير المستشفى، على توزيع لعب وهدايا على الأطفال المحتجزة بالعزل، للتخفيف عنهم ودعمهم معنويًا بمشاركتهم فرحة قدوم عيد الفطر المبارك.



وقال مدير المستشفى، إنه يسعى منذ بداية تكليفه مديرًا للمستشفى إلى رسم الإبتسامة على وجوه المرضى المحتجزين بغرف المستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى يعملو من أجل تقديم خدمه صحيه جيده للمرضى، ويسعون دائمًا للتخفيف عن الأطفال.



وأشاد مدير مستشفى العزل، بدور المتبرعين من الأشخاص والمؤسسات وحرصهم على المشاركة المجتمعية، للتخفيف عن المرضى من الأطفال بتبرعهم ببعض اللعب لتوزيعها عليهم في العيد لدعمهم معنويًا ومشاركتهم فرحة العيد، لافتًا إلى أن مستشفى العزل تستقبل مصابي فيروس كورونا من الحالات المستقرة والتي لا تحتاج إلى دخول مستشفيات.



وأعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الأثنين، عن خروج 7 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية، وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية 59 حاله "منذ تشغيلها" ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.



وفي ذات السياق واصلت الوحدات المحلية ووحدات الطب الوقائي بمراكز وقرى محافظة بني سويف، أعمال التطهير والتعقيم بالمنازل والشوارع والميادين، خاصة المناطق والقرى التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه.



ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارًا من 4 مايو الجاري "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.



ومن جانبه أشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدًا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية.

