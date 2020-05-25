آخر تطورات تجديد عقد فايلر





أفادت تقارير صحفية محلية بأن الأهلي يسعى لتجديد تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي قاد المارد الأحمر لتقديم مستويات مميزة في الفترة الماضية.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر في مطلع الموسم الحالي وأنه تمكن من احتلال صدارة بطولة الدوري المصري وقاد المارد الأحمر للتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد أن أطاح بصن داونز الجنوب إفريقي من البطولة.





وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي قطعوا شوط كبير في تجديد عقد رينيه فايلر وجهازه المعاون من أجل الإستمرار مع القلعة الحمراء على أن يرفع الأهلي راتب الجهاز الفني للفريق في الفترة المقبلة.