نباح الكلاب وتغريد الخونة.. كيف استغل الإخوان أزمة كورونا ضد مصر



وقال الإخواني بهجت صابر: إن كل من يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم.



ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





بسياسة الانتهازية، تواصل جماعة الإخوان المسلمين، نهجها المعتاد، حيث تلعب الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، على بث الرعب والفوضي، واستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).بدأت جماعة الإخوان، خطتها، بتوزيع المركز الإعلامي في لندن، في الأول من شهر أبريل، عريضة موجهة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، انتقدت التقرير الأخير الصادر عن الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والذي حمل إشادة بالجهود المصريّة في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد، بزعم أنّ التقرير احتوى على مراحل متقدمة من التضليل والمعلومات الزائفة بخصوص الوضع في مصر، مع طلب فتح التحقيق بعمق فيما يدور في مصر.سيناريو إعلامي مُستمر.. حيث تسعي قنوات الإخوان، خاصة الجزيرة ومكملين والشرق، على نشر الأكاذيب وترويج الشائعات، لإثارة حالة من الذعر والارتباك في صفوف الشعب المصري، فضلًا عن تسليط الضوء على أكاذيب محمد علي.الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ ادعت "مكملين" في تقرير لها، أنّ السلطات المصرية، قامت بتعقيم زنازين الجنائيين، وتركت زنازين السياسيين، وكأن الوباء سوف يفرق بين أحد في حال تفشيه في السجون، وذلك في ظل حملة محمومة للضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح سجناء الجماعة.كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإخواني الهارب «بهجت صابر»، وظهر وهو يحرض أتباعه من جماعة الإخوان ومن يصاب منهم بالكورونا للدخول إلى أقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، لنشر العدوى.