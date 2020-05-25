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5 قرارات منتظرة لزيدان من أجل قهر برشلونة وتحقيق لقب الليجا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:31 م
زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي
ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني عودة الحياة مجدداً لبطولة الدوري الإسباني، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.

ويسعى النادي الملكي بقيادة مديره الفني "زين الدين زيدان" للتمسك بأمل التتويج باللقب، بعد أن تنازل عن الصدارة لمصلحة غريمه برشلونة، قبل توقف البطولة.

ويقع الريال في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق نقطتين، مع تبقي 11 مباراة من عمر البطولة.

وتدور في رأس زيدان خمس قرارات منتظرة للتمسك بالبقاء في دائرة الصراع، نبرزها لكم من خلال التقرير التالي، نقلاً عن صحيفة "ماركا" الإسبانية.

طربقة اللعب
يفضل زيدان اللعب بطريقة 4/3/3، إلا أن الفرنسي قد يضطر للعودة لرسم مغاير، في ظل إصابة جناحي الفريق "إيدين هازارد" و"ماركو أسينسيو" وفقدان الثقة في "جاريث بيل" و"لوكاس فاسكيز".

هازارد وأسينسيو
ربما يفقد هازارد مباراة أو مبارتين مع الفريق عند العودة، إلا أن اللاعب سيلحق بمعظم مباريات الفريق، وسيكون زيدان أمام قرار جديد يخص الجناح البرازيلي المتألق "فينيسيوس جونيور"، إما بمنحه الثقة مجدداً، أو إعادته لكرسي الإحتياط لمصلحة هازارد.

ثلاثي أم رباعي في خط الوسط؟
القرار الثالث سيخص خط وسط الفريق، حيث سيكون زيدان أمام خياران، إما الاعتماد على ثلاثي وسط صريح، وفي تلك الحالة سيضمن الثنائي "كاسيميرو" و"فيديريكو فالفيردي" مكانهما، وربما يذهب المكان الثالث للألماني "توني كروس".

أما الاحتمال الثاني فهو الإعتماد على رباعي في خط الوسط، وفي تلك الحالة سينضم الإسباني "إيسكو" أو الكرواتي "لوكا مودريتش" بجانب الثلاثي السابق.

مارسيلو أم ميندي؟
قبل التوقف، ظهر "مارسيلو" الظهير الأيسر للفريق بمستوى ملفت للغاية، في ظل تألق منافسه "فيرلان ميندي".
خاض البرازيلي 19 مباراة، في الوقت الذي ظهر من خلاله الفرنسي في 22 مناسبة، فهل سيعتمد زيدان على ميندي أم مارسيلو؟.

 التغييرات الخمس
ضربت الإصابات بدلاء ريال مدريد في الفترة الأخيرة، متمثلة في الثنائي "لوكا يوفيتش" و"ماريانو دياز" فضلاً عن غياب هازارد وأسينسيو، فكيف سيستغل زيدان التغييرات الخمس المنتظرة خلال المباراة، بالإضافة لعمل المداورة بين لاعبي الفريق؟.

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