بفستان الزفاف الأبيض.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها

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نشرت الفنانه ياسمين عبد العزيز فيديو لها من الكوافير وكانت ترتدي فستان أبيض وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهرت "ياسمين" في الفيذيو وهي ترتدي فستان عروسه أبيض، وتضع المكياج الخاص بها، حيث انها سيتم زفافها علي الفنان أحمد العوضي، الليلة.



وعلقت ياسمين علي الفيديو:" بايموجي عروسه، حيث أنها قد تم كتب كتابها علي الفنان أحمد العوضي خلال شهر رمضان، وسيتم الزفاف اليوم، بالرفاء والبنين.



يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.