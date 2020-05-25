مدير مستشفي كفر الشيخ يوجه رسالة لمنتقدي تعامل الصحة مع أزمة كورونا

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قال الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفر الشيخ العام، إن المستشفي جاهزة لاستقبال كافة المرضي مصابي فيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة سبل الراحة لهم وكذلك المستلزمات الطبية الذين يحتاجون إليها لإتمام علاجهم، وذلك بفضل دعم وزارة الصحة المستمر.



وأضاف مدير مستشفي كفر الشيخ العام، خلال تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه يتم توفير الحماية الأمنة لكافة الكادر الطبي والعاملين بالمستشفي بتوفير كمامات وقفازات وواقي وجه وبدل وقاية بكميات كبيرة، من أجل حمايتهم أثناء أداء عملهم الوطني، بصفتهم الأبطال المرابطون في الصفوف الأولي في محاربة الفيروس اللعين.



ووجه الدكتور لطفي، رسالة لمنتقدي أداء وزارة الصحة في تعاملها مع الأزمة قائلا: أنتم لا تعلمون شيئا فالوزارة تبذل قصارى جهدها في مواجهة الفيروس علي الرغم من قلة الإمكانيات إلا أنها لم تدخر جهدا في دعم كافة المستشفيات ولاسيما الأطقم الطبية وتكاتفها معها فهم أولادها وأبطالها.



خصصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 320 مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.



وتشمل مستشفيات محافظة كفر الشيخ 13 مستشفي على النحو التالي: العبور، تأمين صحي فـوه، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوه المركزي، مطوبس المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق.



وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات ال 320 التي تم تخصيصهم لعلاج مصابي كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.



ونعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسي تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وسام على صدورنا، كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.



كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفى مخزون يكفي لفترات طويلة، كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.