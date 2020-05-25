تخصيص دور لعزل الحالات "غير المستقرة" من مرضى كورونا بـ"بني سويف الجامعي"

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأثنين، قرارا بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة التي تحتاج لدخول المستشفى وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.





كما أصدر الدكتور منصور قرارا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى.





وكلف رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى باتخاذ ووضع كافة الإجراءات وقواعد تنظيم عمل الفرق الطبية والإدارية اللازمة بالتعاون مع مدير عام المستشفى، مكلفًا جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.





مؤكدا أن هذا في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف. وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

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كما أصدر رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأثنين، قرارًا بتخصيص مبنيين من مبان المدينة الجامعية "طلاب شرق" لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد، متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعى الإقامة في المستشفى طبقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا.





وأوضح رئيس جامعة بني سويف، في بيان له، أنه تم تخصيص مبنيين من مبان المدينة الجامعية "طلاب شرق" لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة وذلك خلال فترة تأديتهم لإمتحاناتهم.





وأكد رئيس الجامعة، أن طلاب السنوات النهائية سيقيمون أثناء الامتحانات بشرق النيل بينما الطالبات بعبد السلام والرمد، مشيرًا إلى أن هناك جدرا فاصل بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وسيكون هناك مدخل خاص لكل، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وكافة الإجراءات الإحترازية التي تتم على مدار الساعة.





وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة كّلف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بالجامعة، بالإشراف وإتخاذ الإجراءات التي تضمن حسن تنظيم العمل وإعداد جداول عمل الفريق الطبي والإداري داخل مبان المدينة الجامعية المخصصة للعزل الطبي.





وطالب رئيس جامعة بني سويف، قطاعات الجامعة المختصة بإتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمدينة الجامعية.



