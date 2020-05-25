صحة غزة تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي الحالات المصابة لا تزال عند 55 بينها 36 حالة نشطة، و18 حالة شفاء ووفاة واحدة.





وكانت السلطات الصحية في غزة، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القطاع.



