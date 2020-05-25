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بعد مشاركته لها في "لعبة النسيان".. فنان شهير يدخل الحجر المنزلي بعد إصابة رجاء الجداوي

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن الفنان علي قاسم إخضاعه للحجر الصحي المنزلي بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وذالك عبر خاصية الستوري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتمنى "قاسم" للفنانة رجاء الجداوي الشفاء قائلا "بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها" وأعلن التزامه بالحجر المنزلي قائلا "أنا حعزل نفسي بغض النظر عن نتيجة الاختبار، وياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان، يحاول يعزل نفسه على قد ما يقدر وأن شاء الله الأيام دي تعدى على خير".

يذكر أن الفنان علي قاسم شارك في مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت به الفنانة رجاء الجداوي والذي تم عرضه في شهر رمضان الكريم

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